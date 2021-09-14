رئيس الجمهورية سيشارك في قمة دول منظمة شنغهاي التي تعقد في طاجيكستان

وأكد ان ايران ناقشت هذا الأمر مرارا مع المسؤولين العراقيين مؤكدة ان اذرعها مفتوحة لمن يُعلن توبته من الجماعات الارهابية ويعود الى الوطن.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، ان رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي سيشارك في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تعقد في طاجيكستان اواسط الشهر الجاري.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الاثنين اوضح خطيب زادة ان السيد رئيسي واضافة الى مشاركته في مؤتمر شنغهاي سيبحث العلاقات الثنائية مع المسؤولين الطاجيك وسبل تعزيز التعاون بين ايران وطاجيكستان.

وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي الأحد الى طهران قال خطيب زادة ، انها أول زيارة لمسؤول أجنبي كبير الى ايران بعد تولي ابراهيم رئيسي رئاسة البلاد، مضيفا ان هذه الزيارة تأتي في اطار العلاقات المقربة بين طهران وبغداد.

واضاف ان الطرفين اتفقا على زيادة عدد الزوار الايرانيين الذين سيشاركون في زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام، وسيكون العدد أكثر من 60 الفا.

وبشأن الغاء تاشيرة السفر بين ايران والعراق أوضح خطيب زادة ان ايران من جانبها صادقت على الغاء التأشيرة للعراقيين لكن تنفيذ القرار يرتبط باجراء مماثل من الجانب العراقي، مشيرا الى ان العراق وافق على الغاء التأشيرة للمسافرين عن طريق الجو فقط.

وردا على سؤال حول استهداف مقرات الجماعات الارهابية في اقليم كردستان العراق ، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان هذا الاستهداف يأتي ردا على الاعتداءات المتكررة لهذه الجماعات على المناطق الحدودية الايرانية ما تسبب باستشهاد عدد من حرس الحدود الايرانيين.

وأكد ان ايران ناقشت هذا الأمر مرارا مع المسؤولين العراقيين مؤكدة ان اذرعها مفتوحة لمن يُعلن توبته من الجماعات الارهابية ويعود الى الوطن.