ايران لطالما دعمتنا في مواجهة اللحظات العسيرة

انني اتقدم اصالة ونيابة عن الشعب الباكستاني بالشكر الى ايران على مواقفها الاقليمية ودعمها الصريح لباكستان.

اثنى رئيس الجمهورية الباكستاني "عارف علوي" على مواقف طهران الداعمة لاسلام اباد، قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما وقفت الى جانبنا في مواجهة الظروف العصيبة.

جاء ذلك في كلمة "علوي" اليوم الاثنين خلال الاجتماع المشترك لاعضاء مجلس الشيوخ والمجلس الوطني الباكستانيين.

وافاد مراسل "ارنا" في اسلام اباد، ان الرئيس الباكستاني وصف الجمهورية الاسلامية الايرانية في تصريحاته اليوم، بـ "الدولة الصديقة والمساندة لباكستان على الدوام".

كما تطرق علوي الى الوضع الراهن في افغانستان؛ داعيا كافة الدول الاقليمية والمجاورة الى دعم هذا البلد.

واكد ان اسلام اباد ستواصل جهودها لمساعدة الشعب الافغاني؛ محذرا من تداعيات استمرار التصعيد في افغانستان على باكستان، ولافتا الى ضرورة ارساء السلام في هذا البلد.

وخلص علوي الى القول: انني اتقدم اصالة ونيابة عن الشعب الباكستاني بالشكر الى ايران على مواقفها الاقليمية ودعمها الصريح لباكستان.