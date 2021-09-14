شاب فلسطيني ينفذ عملية طعن غرب القدس

وفي وقت سابق من اليوم، اطلق الاحتلال الصهيوني النار على شاب فلسطيني قرب مفرق عتصيون جنوب بيت لحم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

اعلنت وسائل إعلام كيان الاحتلال عن عملية طعن في المحطة المركزية للحافلات غرب القدس، ادعت استشهاد منفّذ العملية.

یذکر ان وسائل اعلام الكيان الصهيوني اعلنت اليوم الاثنين عن حدوث عملية طعن في المحطة المركزية للحافلات غرب القدس.

وتحدث اعلام الكيان الصهيوني عن استشهاد منفذ عملية الطعن، وعن اصابة شخصين من جراء عملية الطعن.

وبحسب قناة 12 الاسرائيلية، اسفرت عملية الطعن عن إصابة شخصين، وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج وحالتهم متوسطة.

وبعد أقل من ساعة عن الإعلان عن عملية الطعن، أعلن اعلام الكيان الصهيوني أنه تمّ نقل منفّذ عملية الطعن إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه وإصابته بالصدر.

وفي وقت سابق من اليوم، اطلق الاحتلال الصهيوني النار على شاب فلسطيني قرب مفرق عتصيون جنوب بيت لحم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

وذكرت قناة الاحتلال السابعة، ان قوات الاحتلال اطلقت النار على شاب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن على مفترق عتصيون، دون وقوع اصابات في صفوف الاسرائيليين.