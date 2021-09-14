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شقيق الأسير زكريا الزبيدي: أخي دخل غرف الإنعاش

وأظهرت صور لحظة اعتقال قوات الاحتلال الأسير زكريا الزبيدي في مدينة الناصرة قبل يومين، وتعرضه لكدمات في الوجه.
رمز الخبر: ۵۷۰۷۱
تأريخ النشر: 14 September 2021

صرح جبريل شقيق الأسير زكريا الزبيدي بأن الأسير زكريا دخل إلى غرف الإنعاش في إحدى المستشفيات الإسرائيلية جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه، أثناء عملية اعتقاله، فجر السبت الماضي.

ویذکر انه ذكرت عائلة الأسير الزبيدي، أن سلطات الاحتلال تتكتم عن نشر تفاصيل حول الوضع الصحي للأسير زكريا.

ودعت مساجد جنين عبر مكبرات الصوت، الجماهير الفلسطينية والفصائل للنفير العام بعد تردي الوضع الصحي للأسير زكريا الزبيدي.

وأشارت مصادر محلية: إلى "استنفار في جنين وعدد كبير من الشبان يتوجهون نحو حاجز الجلمة لمواجهة الاحتلال بعد إعلان مكبرات الصوت عن تدهور الوضع الصحي للأسير زكريا الزبيدي".

وأظهرت صور لحظة اعتقال قوات الاحتلال الأسير زكريا الزبيدي في مدينة الناصرة قبل يومين، وتعرضه لكدمات في الوجه.

يشار إلى أن ستة أسرى فلسطينيين انتزعوا حريتهم بواسطة نفق اسفل معتقل جلبوع الواقع شمال فلسطين المحتلة، وقد اعادت قوات الاحتلال اعتقال أربعة، فيما لا يزال أسيران طليقان.

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