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السفير الايراني في بغداد: الغاء تأشيرة العراق للمسافرين جوا فقط

وأشار إلى أن ديون العراق لإيران من بيع الغاز والكهرباء وإرسال 60 ألف زائر الى العراق لزيارة الأربعين من القضايا المهمة الأخرى التي أثيرت في الاجتماعات المشتركة للكاظمي ومسؤولي بلادنا.
رمز الخبر: ۵۷۰۶۷
تأريخ النشر: 14 September 2021

قال السفير الايراني في بغداد، انه وفقا للاجتماعات المشتركة التي عقدت بين رئيس الوزراء العراقي ومسؤولي بلادنا، فان المسافرين الايرانيين الذين يسافرون الى العراق جوا فقط لن يحتاجوا الى الحصول على تأشيرات دخول.

وعلى هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى مشهد صباح الاثنين، قال إيرج مسجدي لقناة العالم الاخبارية، حول الإعفاء من التأشيرة: أن تنفيذ هذا القرار سيتم بعد اكمال زيارة الأربعين الحسيني.

واضاف : في الوقت الحالي، ستقتصر الإعفاءات من التأشيرات للسفر إلى العراق على السفر الجوي، لكنها قد تمتد إلى السفر البري بعد إدارة أزمة كورونا وتراجع الوباء.

وتابع السفير الايراني في بغداد قائلا ان زيارة رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق الى طهران تهدف الى توسيع العلاقات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتعاون الثقافي والامني.

واوضح مسجدي: بحسب اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء العراقي مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في ايران، فقد تقرر أن تكون الإجراءات التي تخضع للتعاون المشترك عملياتية وتنفيذية ومتابعتها بشكل سريع.

وأشار إلى أن ديون العراق لإيران من بيع الغاز والكهرباء وإرسال 60 ألف زائر الى العراق لزيارة الأربعين من القضايا المهمة الأخرى التي أثيرت في الاجتماعات المشتركة للكاظمي ومسؤولي بلادنا.

وغادر رئيس الوزراء العراقي طهران متوجها إلى مشهد صباح يوم الاثنين بهدف زيارة مرقد الامام الرضا عليه السلام، وغادر مشهد عائدا إلى بغداد بعد ساعات قليلة.

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السفير الايراني في بغداد: الغاء تأشيرة العراق للمسافرين جوا فقط
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