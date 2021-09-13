آثار القصف الاسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة فجرًا

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، مواقع متفرقة في قطاع غزة، وردت المقاومة بإطلاق نيران مضاداتها الأرضية، بينما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف.

موقع تابناك الإخباري_قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، مواقع متفرقة في قطاع غزة، وردت المقاومة بإطلاق نيران مضاداتها الأرضية، بينما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف.

واستهدف الطيران الحربي بغارة موقعًا للمقاومة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخين على موقع للمقاومة شرقي بيت لاهيا شمال القطاع.

بدورها، ردّت المقاومة الفلسطينية، وأطلقت نيران أسلحتها المضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء غزة.

وعاودت طائرات الاحتلال قصف موقع اليرموك في معن جنوب محافظة خان يونس.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على موقعا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال أن القصف جاء ردًا على إطلاق صاروخ من غزة.