طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة

جدّد طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، لليلة الثالثة على التوالي، وهو ما أعقبه ردّ فوري من قبل المقاومة الفلسطينية، باستخدام المضادات الأرضية.

موقع تابناك الإخباري_جدّد طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، لليلة الثالثة على التوالي، وهو ما أعقبه ردّ فوري من قبل المقاومة الفلسطينية، باستخدام المضادات الأرضية.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان، إن طائرات الاحتلال أغارت على موقع للمقاومة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، وموقع فلسطين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وموقع اليرموك في منطقة "معن" شرقي خانيونس، وموقع الـ"17" سابقًا غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار موقعًا على الطريق الساحلي غربي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفتحت ايضا زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها تجاه سواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكر شهود عيان أنه سُمع إطلاق نار كثيف بفعل إطلاق المقاومة مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال في أكثر من منطقة بالقطاع.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراضه صاروخًا أطلق تجاه مجمع أشكول الاستيطاني تزامنًا تلك الغارات.

وسبق أن أعلن الاحتلال أيضًا عن اعتراض صاروخ آخر أطلق من القطاع تجاه بلدة سديروت مساء أمس الأحد.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها "سرايا القدس" الذراع العسكري لـ"الجهاد الإسلامي"، قد توعّدت الاحتلال الإسرائيلي في حال المساس بالأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين انتزعوا حريّتهم من سجن جلبوع، وينتمي معظمهم لـ"الجهاد الإسلامي"، قبل أن يعاد اعتقال 4 منهم، وهو ما تزامن مع بدء إطلاق الصواريخ من القطاع.

وفي وقت سابق، كان قائد أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، قد توعّد حركة "حماس" وقطاع غزة في حال تصاعد الوضع جنوبًا، قائلًا: "سنرد بكل قوة على كل انتهاك، وفي حال تفاقمت الأمور فستدفع حماس وغزة ثمنًا باهظًا".



