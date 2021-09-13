النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۹مشاهدات
‍ پ

بنغلاديش..السلطات تعيد فتح المدارس بعد اغلاق لأكثر من عام

عاد مئات الآلاف من الطلاب للمدارس في بنغلاديش يوم الأحد، اذ تم إعادة فتح المدارس بعد إغلاق دام لنحو عام ونصف بسبب جائحة كورونا.
رمز الخبر: ۵۷۰۶۳
تأريخ النشر: 13 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت وزيرة التعليم ديبو موني "طلاب المراحل من الأولى للرابعة والسادسة للتاسعة سوف يحضرون مرة أسبوعياً لفترة تجريبية لمدة ثلاثة أسابيع".

وأضافت أن الطلاب الذين من المقرر أن يخضعوا للامتحانات العامة في نهاية المراحل الخامسة والعاشرة والثانية عشر سوف يحضرون الفصول الدراسية يومياً، موضحة أنه سوف يتم استئناف دراسة الفصول الأخرى تدريجياً وفقاً للوضع.

وأصدرت الوزيرة أوامرها للسلطات بالحفاظ على القواعد الصحية لمنع تفشي الفيروس.

وكانت بنغلاديش قد أغلقت جميع المؤسسات التعليمية في آذار/مارس 2020، بعد أسبوعين من اكتشاف أول حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة و26 ألفاً و880 حالة وفاة، في بنغلاديش التي تسجل تراجعاً في حالات الاصابة اليومية، حيث سجلت أقل من 3000 حالة إصابة خلال أول عشرة أيام من الشهر الجاري، مقارنة بنحو 10 آلاف خلال أول أسبوع من شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت الصور التلفزيونية المسؤولين في المدارس في دكا وهم يقومون بفحص درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بالدخول، كما شوهد المدرسون والطلاب والعاملون وهم يرتدون أقنعة الوجه.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
آثار القصف الاسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة فجرًا
طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة
بنغلاديش..السلطات تعيد فتح المدارس بعد اغلاق لأكثر من عام
تركه ينزف .. الاحتلال يطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل
في ختام زيارته .. رئيس الوزراء العراقي يزور مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد
مسيرة تطالب بوقف تسليح "اسرائيل" وترفض ان تكون لندن مركزًا يساهم في قتل الفلسطينيين
السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة مرافق العاصمة الإدارية
وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش يناقشان الخطة الأمنية لزيارة الأربعين في كربلاء والنجف
رئيس أركان الجيش المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات
لإطلاق ورشة عمل سريعة تضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض
إجراء كوريا الشمالية اختبارًا لصاروخ جديد طويل المدى يشكل تهديدا لسلام وأمن اليابان
الأسرى يمهلون الاحتلال حتى الجمعة القادمة لوقف إجراءاته القمعية
كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا طويل المدى من نوع "كروز"
رئيسة مجلس النواب الأميركي قلقة بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي
هجوم بطائرات مسيرة على موقع أمريكي قرب مطار أربيل
معلومات خاصة: هجوم أربيل استهدف محطة أمنية تابعة للموساد الاسرائيلي قرب المطار
بيدرسن يصف محادثاته مع وزير الخارجية فيصل المقداد بـ"الناجحة جداً"
الظواهري: الواجب في هذه المرحلة هو إنهاك العدو اقتصادياً وعسكريا
الجهاد الإسلامي في ذكرى تحرير غزة: استُلهم من انتصار المقاومة اللبنانية عام 2000
مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة
عودة النازحين مع استعادة وتأمين مديرية رحبة من مسلحي قوى التحالف السعودي
الفصائل تدعو لإعادة صياغة البرنامج الوطني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على المقاومة
طائرة ايران تسقط هونغ كونغ بمستهل بطولة آسيا
محكمة الاحتلال في الناصرة تمدد اعتقال الأسرى الأربعة 9 أيام
تحقيقات الاحتلال تقول إن الأسرى الأربعة لا يعرفون مكان الاثنين الباقين
الأفغان يؤكدون فشل الولايات المتحدة بعد 20 عاما على هجمات نيويورك
الحية في ذكرى تحرير غزة: ذكرى بطولة وتضحية أكدت أن المقاومة تنتصر
ضحايا جراء حادث "مقطورة" و"ميكروباص" بجسر السويس شرقي القاهرة
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران