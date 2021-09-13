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السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة مرافق العاصمة الإدارية

وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بصياغة مخطط متكامل بشأن منظومة الإدارة والصيانة لأحياء مرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المنطقة المركزية والحي الحكومي والمرافق العامة المتنوعة، وذلك لتحقيق وضمان استدامة وكفاءة الإدارة والتشغيل.
رمز الخبر: ۵۷۰۵۹
تأريخ النشر: 13 September 2021

موقع تابناك الإخباري_موقف السيسي جاء خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين أمس الاحد، حيث استعرض الاجتماع "الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من أحياء ومرافق، فضلاً عن التغذية الكهربائية، بما فيها أعمال تركيب المعدات والخطوط ومحطات التحويل والتوزيع."

ووفق بيان رئاسي، فقد تابع الاجتماع أيضًا "أعمال قطاع الاتصالات والنظم والبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها والتجهيزات التكنولوجية لإدارة العاصمة، وشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية والتجهيزات المرئية والصوتية للتشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وتغطية شبكات خدمة المحمول."

وتناول الاجتماع أيضاً متابعة "الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، خاصةً ما يتعلق بالقاعات الرئيسية وصالات العرض، ومخطط عمليات نقل ووضع القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف".

وأوعز الرئيس المصري "بمراعاة خروج تجهيزات المتحف على أكمل وجه وأعلى مستوى، والتدقيق في كافة التفاصيل ذات الصلة بالعرض المتحفي على نحو يبرز تفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويتسق مع قيمة المتحف الذي يحظى باهتمام عالمي كبير باعتباره أيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء."


         

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