رئيس أركان الجيش المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، الذي يزور مصر حاليًا لمتابعة فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021".

موقع تابناك الإخباري_التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، الذي يزور مصر حاليًا لمتابعة فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021".

وذكر ذلك المتحدث العسكري المصري، في منشور على صفحته الرسمية أمس الأحد. وأرفق مقطع فيديو يرصد جانبًا من لقاء رئيس أركان الجيش المصري مع قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له.

ويقوم ماكينزي بزياة رسمية إلى مصر تزامنًا مع تنفيذ تدريبات "النجم الساطع 2021"، التي تشارك فيها 21 دولة منها مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال استقباله لماكينزي، بحث رئيس أركان القوات المسلحة المصرية معه عددًا من الموضوعات الخاصة بالتدريب المشترك بين البلدين، وفق المتحدث العسكري المصري.

وأكد الفريق فريد على "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأنشطة التى تنفذ يوميا وتقوم بتهيئة المناخ الذي يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التي توكل إليها".

بدوره أشاد ماكينزي بـ"الصدى الذي يحققه التدريب بكافة الأوساط العسكرية الدولية"، معربا عن "إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذى يعد واحدا من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط".

هذا وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد القيادة المركزية الأمريكية بجولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة لمتابعة آليات العمل التي تعتمد على التخطيط المشترك لإدارة مهام التدريب.

وانطلقت تدريبات "النجم الساطع 2021" في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه، وتقام في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتهدف تدريبات "النجم الساطع" إلى زيادة الكفاءة القتالية للقوات المشاركة فيها وتمكين الجيوش المشاركة من الاطلاع على أحدث تكتيكات الحروب الحديثة.

وتعد تدريبات "النجم الساطع" من أضخم التدريبات العسكرية في العالم وتقام كل عامين، ويرجع تاريخ انطلاق أول نسخة منها إلى ثمانينيات القرن الماضي، عقب توقيع مصر على اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.