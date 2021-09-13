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وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبيرغ، فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۷۰۵۶
تأريخ النشر: 13 September 2021

موقع تابناك الإخباري_استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، في ديوان الوزارة بالرياض امس الاحد، وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبيرغ.

وجرى خلال اللقاء، جلسة مباحثات بحثت فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في المجالات المختلفة وخاصة في ضوء رؤية السعودية 2030، وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء وفق بيان للخارجية السعودية، أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقب اللقاء، أجرى الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا تطرقا فيه الى ما تم استعراضه خلال اجتماعهما.

وقال وزير الخارجية السعودي إن بلاده تدعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، حسب ما أفاد بالمؤتمر الصحفي.

وزعم بن فرحان أن الاتفاقات الموجودة "فيها عيوب كثيرة، سواء على مستوى التغطية أو على مستوى النقاط الأساسية". وقال: لضرورة أن تستجيب إيران بمزيد من الإيجابية، وأن تكون هناك اتفاقات مستدامة، وعلى أن يبقى برنامج إيران النووي سلميا.

وادعى وزير الخارجية السعودي بأن "إحلال السلام في اليمن أولوية للمملكة"، وأن بلاده "تحتفظ بحقها في الرد على أي هجمات تتعرض لها من الحوثيين"، حسب قوله.

بدوره، أشار وزير خارجية ​النمسا​، إلى أن "​السعودية​ شريك أساسي للنمسا، وآمل بزيارة مواطنيها لبلادنا".

وأوضح شالينبيرغ أن "للسعودية دور مهم في أمن واستقرار المنطقة"، منددًا "باستهداف جماعة الحوثي للمنشآت المدنية في السعودية". وقال أن "الإشارات التي نراها من الإدارة ال​إيران​ية الجديدة غير مشجعة"، متمنيًا "استئناف المفاوضات النووية مع إيران في ​فيينا​"، حسب ما نقل البيان.

 

         

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