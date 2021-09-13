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عون يترأس أول جلسة للحكومة:

لإطلاق ورشة عمل سريعة تضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض

بدأت ظهر اليوم الاثنين جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
رمز الخبر: ۵۷۰۵۵
تأريخ النشر: 13 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ولفت ​الرئيس عون​ إلى أن "هذه ​الحكومة​ الرابعة في ولايتي الرئاسية شكلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الأعمال، خلال هذه الفترة تفاقمت الأوضاع: اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة، نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور ​الدولة​ ومؤسساتها واستعادة الثقة بها.. يجب الا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة".

وشدّد عون في مستهل ​مجلس الوزراء​ اليوم على أن "المطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع ​لبنان​ على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض".

وأكد أنه "على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي.. تركيز الجهد ل​تحقيق​ المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين".

وقال: "أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل، ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة".

وأشار إلى أن "الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا". وأضاف "اللبنانيون يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق ويوفّر لهم الاستقرار والعيش الكريم، والأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة".

وتمنى على اللجنة الوزارية ان تضمن "البيان الوزاري اضافة الى الثوابت الوطنية خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد، كما استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء".

بدوره، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنه "ينتظرنا الكثير من العمل والتعب وعلينا جميعا أن نضحي، والبلد يتطلب اجراءات إستثنائية".

وتابع ميقاتي :"صحيح اننا لا نملك عصا سحرية، فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه"

وتوجه الى الوزراء قائلا "لا تخيبوا آمال اللبنانيين. لتكن اقوالكم مقرونة بالأعمال. الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها ولا تمنين، واطلب منكم الاقلال من الاطلالات الاعلامية لأن الناس تتطلع الى الافعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والامور بالنسبة للناس في خواتيمها".

واكد ميقاتي "اننا سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف اذلال الناس، ونؤكد التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة، وأؤكد في هذا المجال على ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسي لإنجاح أي عمل حكومي".

واردف "إن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام او من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون".

 

         

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