في بيلاروسيا؛ ايران تحصد فضية برونزية في بطولة المصارعة الحرة

احرزت البعثة الايرانية المشاركة ببطولة كأس " مدفيد" للمصارعة الحرة في بيلاروسيا ميدالية فضية وأخرى برونزية يوم الاحد.

ویذکر ان البعثة الايرانية شاركت بالاوزان الخمسة الاولى في البطولة اليوم، حيث نال كل من " بيمان نعمتي" الفضية و" كيان محمود جانلو" البرونزية بنزالات وزن 65 كغم، فيما حصل كل من " مهدي ويسي" 57 كغم و"محسن كوج نجاد" 74 كغم على المركز الخامس.

وتقلد المصارع نعمتي الفضية بعد خسارته النهائي امام الروسي "فرض علييف" 3-4 نقطة.

ونال البرونزية محمد جانلو عبر الفوز على الطاجيكي مصطفى أحمدوف بنزال تحديد المراكز 65 كغم بنتيجة 3- صفر.