الاتحاد الاوروبي: الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية خطوة ايجابية

ان هدف الاتحاد الاوروبي مازال يتمثل في التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف، لذلك فمن الضروري ان نستأنف مفاوضات فيينا بأسرع ما يمكن.

وصف نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، اتريكي مورا، الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة ايجابية لاستمرار الاطلاع حول البرنامج النووي الايراني.

وفي تغريدة له على تويتر، اعلن انريكي مورا ترحيبه بالاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب: ان هذه خطوة ايجابية لاستمرار الاطلاع حول البرنامج النووي الايراني، ويفسح المجال للدبلوماسية. انني اقدر الجهود.

وأضاف مورا: ان هدف الاتحاد الاوروبي مازال يتمثل في التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف، لذلك فمن الضروري ان نستأنف مفاوضات فيينا بأسرع ما يمكن.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصل مساء السبت الى طهران على رأس وفد، لإجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين وفي مقدمهم رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية. وأشاد غروسي بلقائه مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، وأكد ضرورة تطوير التعاون بين ايران والوكالة الدولية، وقال انه سيزور طهران مرة اخرى لإجراء محادثات على مستوى اعلى مع المسؤولين الايرانيين.