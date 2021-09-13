روسيا ترحب بنتائج زيارة غروسي الى طهران

ان هدف الاتحاد الاوروبي مازال يتمثل في التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف، لذلك من الضروري ان نستأنف مفاوضات فيينا بأسرع ما يمكن.

رحب سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية فيينا بنتائج زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران.

وكتب اوليانوف في تغريدة على تويتر ردا على تغريدة نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي انريكي مورا حول ضرورة استئناف محادثات فيينا على وجه السرعة يقول: يسعدني أن أشير إلى أن روسيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على هذه القضايا ونحن نرحب بنتائج زيارة السيد غروسي لطهران وندعو إلى استئناف مفاوضات فيينا في أقرب وقت ممكن لإحياء الاتفاق النووي. آمل أن أرى السيد مورا وباقي الزملاء على طاولة المفاوضات قريباً.

وکان نائب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، قد وصف اليوم الاحد، الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة ايجابية لاستمرار الاطلاع حول البرنامج النووي الايراني.

وفي تغريدة له على تويتر، اعلن انريكي مورا ترحيبه بالاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب: ان هذه خطوة ايجابية لاستمرار الاطلاع حول البرنامج النووي الايراني، ويفسح المجال للدبلوماسية. انني اقدر الجهود.

وأضاف مورا: ان هدف الاتحاد الاوروبي مازال يتمثل في التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف، لذلك من الضروري ان نستأنف مفاوضات فيينا بأسرع ما يمكن.