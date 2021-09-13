النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

رئيس الوزراء العراقي يصل الى مدينة مشهد لزيارة مرقد الامام الرضا (ع)

وبعد اجراء مراسم الاستقبال الرسمية من قبل محافظ خراسان الرضوية، توجه الكاظمي والوفد المرافق له لزيارة مرقد الامام الرضا (ع).
رمز الخبر: ۵۷۰۴۱
تأريخ النشر: 13 September 2021

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران لزيارة مرقد الامام الرضا (ع).

وحطت الطائرة التي كانت تحمل رئيس الوزراء العراقي والوفد السياسي والاقتصادي رفيع المستوى المرافق له الى مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في الساعة الثالثة فجر الاثنين بالتوقيت المحلي (العاشرة والنصف مساء الاحد بتوقيت غرينتش).

وبعد اجراء مراسم الاستقبال الرسمية من قبل محافظ خراسان الرضوية، توجه الكاظمي والوفد المرافق له لزيارة مرقد الامام الرضا (ع).

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل الى طهران الاحد واجريت له مراسم استقبال رسمية من قبل الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ومن ثم شاركا في اجتماع مشترك لوفدي البلدين رفيعي المستوى.

واجرى الكاظمي في طهران محادثات مع رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي والنائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر وامين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، للبحث في سبل تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
آثار القصف الاسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة فجرًا
طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة
بنغلاديش..السلطات تعيد فتح المدارس بعد اغلاق لأكثر من عام
تركه ينزف .. الاحتلال يطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل
في ختام زيارته .. رئيس الوزراء العراقي يزور مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد
مسيرة تطالب بوقف تسليح "اسرائيل" وترفض ان تكون لندن مركزًا يساهم في قتل الفلسطينيين
السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة مرافق العاصمة الإدارية
وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش يناقشان الخطة الأمنية لزيارة الأربعين في كربلاء والنجف
رئيس أركان الجيش المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات
لإطلاق ورشة عمل سريعة تضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض
إجراء كوريا الشمالية اختبارًا لصاروخ جديد طويل المدى يشكل تهديدا لسلام وأمن اليابان
الأسرى يمهلون الاحتلال حتى الجمعة القادمة لوقف إجراءاته القمعية
كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا طويل المدى من نوع "كروز"
رئيسة مجلس النواب الأميركي قلقة بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي
هجوم بطائرات مسيرة على موقع أمريكي قرب مطار أربيل
معلومات خاصة: هجوم أربيل استهدف محطة أمنية تابعة للموساد الاسرائيلي قرب المطار
بيدرسن يصف محادثاته مع وزير الخارجية فيصل المقداد بـ"الناجحة جداً"
الظواهري: الواجب في هذه المرحلة هو إنهاك العدو اقتصادياً وعسكريا
الجهاد الإسلامي في ذكرى تحرير غزة: استُلهم من انتصار المقاومة اللبنانية عام 2000
مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة
عودة النازحين مع استعادة وتأمين مديرية رحبة من مسلحي قوى التحالف السعودي
الفصائل تدعو لإعادة صياغة البرنامج الوطني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على المقاومة
طائرة ايران تسقط هونغ كونغ بمستهل بطولة آسيا
محكمة الاحتلال في الناصرة تمدد اعتقال الأسرى الأربعة 9 أيام
تحقيقات الاحتلال تقول إن الأسرى الأربعة لا يعرفون مكان الاثنين الباقين
الأفغان يؤكدون فشل الولايات المتحدة بعد 20 عاما على هجمات نيويورك
الحية في ذكرى تحرير غزة: ذكرى بطولة وتضحية أكدت أن المقاومة تنتصر
ضحايا جراء حادث "مقطورة" و"ميكروباص" بجسر السويس شرقي القاهرة
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران