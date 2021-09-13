مفوضية الانتخابات: نستكمل تجهيزاتنا لإجراء الانتخابات بموعدها

أكدت الناطقة الرسمية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق جمانة الغلاي في تصريح لتابناك ان مفوضية الانتخابات تستعد لاجراء الانتخابات في موعدها في 10 تشرين الاول/ أكتوبر القادم.

وقالت الغلاي "نعمل الان على تدريب موظفي الاقتراع على اجراء الاقتراع العام والخاص واستخدام الاجهزة الالكترونية" تمهيدا لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة من قبل موظفي المفوضية.

وأكدت الناطقة الرسمية استلام المواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات وما يسمى بالمواد الحساسة وغير الحساسة مثل اوراق الاقتراع وكابينة الاقتراع وعدة المحطة والمراكز.

واضافت "نعمل الان مع شركة ميرو الكورية والشركة الالمانية الفاحصة على تخصيص الاجهزة لبرامج الاقتراع وبرامج التحقق الالكترونية، بحيث لايتكرر الاسم في اكثر من محطة انتخابية ولا يمكن اجراء الاقتراع في مكان اخر لكي تكون الانتخابات نزيهة وشفافة".