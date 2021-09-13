وقفة احتجاجية في ذكرى ثورة 21 أيلول/ سبتمبر في مديرية رداع بالبيضاء

نظم أبناء مديرية رداع بمحافظة البيضاء وقفة احتجاجية اليوم الاحد بمناسبة قدوم ذكرى ثورة 21 أيلول/ سبتمبر.

وخلال الوقفة، اكدت السلطة المحلية ان ثورة ال21 من أيلول/ سبتمبر "جسدت الدور الأبرز في صناعة الصمود الأسطوري وإعادة الاعتبار لليمن ارضا وانسانا بعيد عن التعبية والوصاية".

وأشار مدير عام مديرية رداع إلى أنه "من ثمار ثورة 21 من أيلول/ سبتمبر هو الصمود والثبات الأسطوري للشعب اليمني في وجه العدوان للعام السابع وما ننعم به من الامن والاستقلال وسيادة القرار اليمني بعيدا عن كل اشكال الوصاية والعمالة".

من جانبه أشار مدير فرع الهيئة العامة للزكاة برداع ان ثورة 21 أيلول/ سبتمبر هي ثورة الحرية والكرامة وانها ستظل نبراسا لكل قيم الخير والعدالة".

المصدر: قناة المسيرة