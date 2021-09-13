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طالبان تعيد نشر الشرطة الأفغانية إلى جانب مقاتليها في محيط مطار كابول

عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابول، إلى جانب قوات تابعة لحركة طالبان، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد.
رمز الخبر: ۵۷۰۳۰
تأريخ النشر: 13 September 2021

موقع تابناك الإخباري_عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابول، إلى جانب قوات تابعة لحركة طالبان، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد.

وكانت الشرطة الأفغانية قد انسحبت من مواقعها عندما اجتاحت طالبان كابول الشهر الماضي وأطاحت بالحكومة. لكن عنصرين في الجهاز الأمني قالا إنهما عادا إلى العمل، السبت، بعد تلقي اتصالات من قادة في طالبان.

وتمت رؤية عناصر من شرطة الحدود منتشرين في عدة نقاط تفتيش خارج المباني الرئيسية للمطار، الأحد، بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية.

وقال أحد أفراد الشرطة، طالبا عدم الكشف عن هويته: "عدت إلى العمل أمس (السبت) بعد أكثر من أسبوعين من بقائي في المنزل".

وأوضح آخر: "تلقيت اتصالا من أحد كبار قادة طالبان طلب مني العودة. أمس كان يوما رائعا، ونحن سعداء جدا للخدمة مرة أخرى".

وتقول حركة طالبان إنها منحت عفوا عاما لكل من عمل في الحكومة السابقة، بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

ويشير مسؤولون في الحركة إلى أنهم يريدون دمج القوى الأخرى، لكنهم لم يوضحوا كيف سيحدث ذلك أو كيف سيتعاملون مع جهاز أمني قوامه حوالي 600 ألف عنصر.

وتعرض مطار كابول لأضرار جسيمة خلال عملية الإجلاء لأكثر من 120 ألف شخص، التي طغت عليها الفوضى وانتهت بانسحاب القوات الأميركية في 30 آب/ أغسطس، وسط هزيمة محرجة.

وتعمل حركة طالبان التي دخلت كابول بعد هزيمة القوات الحكومية في 15 آب/ أغسطس، لإعادة تشغيل مطار العاصمة، وتم بالفعل تسيير رحلات من المطار.

كما استأنفت شركة طيران أفغانية رحلاتها الداخلية الأسبوع الماضي، بينما من المتوقع أن تبدأ الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رحلاتها من إسلام أباد إلى كابول في الأيام المقبلة.

 

         

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