عودة النازحين مع استعادة وتأمين مديرية رحبة من مسلحي قوى التحالف السعودي

واكبت الكاميرا عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم بعد استعادة وتأمين كامل مديرية رحبة في محافظة مأرب مق قبل مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية.

واكبت الكاميرا عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم بعد استعادة وتأمين كامل مديرية رحبة في محافظة مأرب مق قبل مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية.

ورصدت الكاميرا انطباعات العائدين أثناء عملية إعادة تطبيع الأوضاع في المديرية التي كانت تحت سيطرة مسلحي قوى التحالف السعودي.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في مؤتمر صحفي يوم أمس السبت أن تحرير مديريتي ماهلية والرحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين، تم من عدة مسارات وبمشاركة من أبناء مارب، مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية حققت تقدما كبيرا باتجاه مركز المديرية خلال ساعات من بدء العملية.

المصدر: قناة المسيرة