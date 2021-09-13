وزير الصحة يؤكد إلغاء مقترح جوازات سفر اللقاح في بريطانيا

أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأحد، أنه سيتم إلغاء ما يسمى بـ"جوازات سفر اللقاح".

موقع تابناك الإخباري_أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأحد، أنه سيتم إلغاء ما يسمى بـ"جوازات سفر اللقاح".

وقال جاويد، في تصريحات متلفزة، "أعتقد أن معظم الناس ربما لا تعجبهم الفكرة بالفطرة، أعني أنني لم أحب أبدا فكرة أن أقول للناس يجب أن تُظهر أوراقك من أجل نشاطك اليومي".

وأضاف وزير الصحة البريطاني "ما يمكنني قوله هو أننا نظرنا إليه بشكل صحيح وبينما ينبغي أن نحتفظ به احتياطيا كخيار محتمل، يسعدني أن أقول إننا لن نمضي قدما حاليا في خطط جوازات سفر اللقاح".

وكانت المملكة المتحدة قد قررت في وقت سابق إدخال جوازات سفر اللقاح في أماكن كثيرة لتجنب الاغلاق الشتوي وسط تصاعد حالات الإصابة بمتغيرات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتعمل جوازات السفر هذه على أنظمة تسمح للمسافرين باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول لاثبات تلقيهم اللقاح ما يساعد في تجنب متطلبات الحجر الصحي لدى وصولهم إلى وجهاتهم.