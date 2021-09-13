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مشاهد لتنفيذ مقاتلي طالبان إعدامات ميدانية في بنجشير والحركة تنفي

أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاتلي حركة طالبان يطلقون النار على أشخاص استسلموا للحركة في بنجشير.
رمز الخبر: ۵۷۰۱۹
تأريخ النشر: 12 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاتلي حركة طالبان يطلقون النار على أشخاص استسلموا للحركة في بنجشير.

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وبينما تنفي طالبان هذه المزاعم، وصفت شهرزاد أكبر، رئيسة مفوضية حقوق الإنسان الأفغانية، التقارير بأنها صادمة، ودعت طالبان إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقالت أكبر إن "التقارير الواردة من بنجشير مروعة. القتل العمد للمدنيين جريمة حرب. على طالبان تسهيل إجراء تحقيق مستقل".

الأسبوع الماضي، قتلت طالبان بالرصاص شقيق نائب الرئيس الأفغاني الهارب أمر الله صالح، وكذلك كانت هناك تقارير عن ترحيل أشخاص قسرا عن بنجشير من قبل طالبان، لكن طالبان نفت هذه المزاعم، قائلة إن بنجشير في أمن وأمان، وأن كل القتلى قد لقوا حتفهم في ساحة المعركة.

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