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طالبان تعلن عن شروطها من أجل السماح للنساء بالتعليم الجامعي

أعلن وزير التعليم العالي بحكومة طالبان الجديدة اليوم الأحد عن شروط السماح لتعليم النساء الجامعي في أفغانستان.
رمز الخبر: ۵۷۰۱۶
تأريخ النشر: 12 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال عبد الباقي حقاني في مؤتمر صحافي إنه يجب على النساء الراغبات في مواصلة تعليمهن الجامعي – بما فيه الدراسات العليا – الالتزام بارتداء ما وصفه بالزي الإسلامي والتواجد في فصول خاصة بالطالبات بعيدة عن الفصول الخاصة بالذكور.

وقال حقاني إن طالبان "ملتزمة برؤية إيجابية تجاه كل ما لا يتعارض مع الإسلام والقيم الوطنية في أي مناحي الحياة". وأضاف "الإمارة الإسلامية لن تكون ضد مع ما لا يتعارض مع الإسلام والقيم الوطنية".

وشدد حقاني على أنه سيتعين على الجامعات أن تكون لديها القدرة على الفصل بين مباني الفصول "الصفوف" المخصصة للإناث ومباني فصول الطلاب الذكور.

ولم يحدد حقاني ما وصفه بالزي الإسلامي الإلزامي للطالبات وما إذا كان سيقتصر على غطاء الرأس والجسد أم سيتوجب عليهن غطاء وجوههن وارتداء العباءة مع الالتزام بلون معين داخل الفصول الجامعية أم لا.

ولحركة طالبان تاريخ سابق في حظر تعليم الفتيات والنساء وعدم السماح لهن بالتواجد في الحياة العامة وذلك خلال الحقبة الأولى لحكمها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.

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