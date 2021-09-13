النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۸مشاهدات
‍ پ
في ذكرى 11 أيلول..

الظواهري: الواجب في هذه المرحلة هو إنهاك العدو اقتصادياً وعسكريا

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إلى الوقوف في وجه كل من يتنازل عن شبر من فلسطين.
رمز الخبر: ۵۷۰۱۵
تأريخ النشر: 12 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له، بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات 11 ايلول / سبتمبر، بعنوان "صهاينة العرب، من فيصل لبن زايد"، رأى أن التحالف الصهيوني مع الغرب، يهدف إلى حصر "الجهاد" في المكان الذي يريدونه، ودعا إلى كسر هذا الأمر، وضرب الصهاينة في كل مكان.

وشدد الظواهري على أن الكيان الصهيوني هو قلعة غربية مدججة بالسلاح، ومغروزة في قلب العام الإسلامي، وأكد على وجوب خوض المعركة على جبهات متعددة.

ودعا الظواهري إلى انهاك الدول الغربية في كل مكان، وقال إن "إنهاكَ العدوِ المدججِ بأحدثِ التقنياتِ لا يتطلبُ إمكاناتٍ ضخمةٍ، بل يمكنُ استنزافُه بأفكارٍ مبتكرةٍ ووسائلَ بسيطةٍ ومعركةٍ ميدانُها كلُ الدنيا"، وأوضح أن انهاك العدو هو واجب المرحلة، حتى يئنَ من نزيفِه الاقتصاديِ والعسكريِ.

وأشاد الظواهري بالهجوم الذي استهدف قاعدة روسية قرب بلدة تل السمن شمال الرقة، في الأول من كانون الثاني العام الحالي، وقال "وهنا تأتي أهميةُ المعاركِ خارجَ الميدانِ، الذي يتوقعُه العدوُ، وتأتي أهميةُ العملياتُ في أراضيِ العدوِ، وخلفَ خطوطِ العدوِ. ومن أبرزِ الأمثلةِ على ذلك عمليةُ (تلُ السمنِ) المباركةُ"، وأضاف "تلك العمليةُ الموفقةُ، التي ضربتْ مثلًا على كسرِ حصارِ العدوِ العسكريِ".

وتبنى تنظيم حراس الدين هذه العملية، وأشار إلى أنها بدأت بمفخخة ضربت مدخل القاعدة، ثم دارت اشتباكات استمرت فترة قصيرة بعد الانفجار، وتعد هذه العملية هي الأولى للتنظيم خارج ادلب.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
آثار القصف الاسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة فجرًا
طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة
بنغلاديش..السلطات تعيد فتح المدارس بعد اغلاق لأكثر من عام
تركه ينزف .. الاحتلال يطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل
في ختام زيارته .. رئيس الوزراء العراقي يزور مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد
مسيرة تطالب بوقف تسليح "اسرائيل" وترفض ان تكون لندن مركزًا يساهم في قتل الفلسطينيين
السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة مرافق العاصمة الإدارية
وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش يناقشان الخطة الأمنية لزيارة الأربعين في كربلاء والنجف
رئيس أركان الجيش المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات
لإطلاق ورشة عمل سريعة تضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض
إجراء كوريا الشمالية اختبارًا لصاروخ جديد طويل المدى يشكل تهديدا لسلام وأمن اليابان
الأسرى يمهلون الاحتلال حتى الجمعة القادمة لوقف إجراءاته القمعية
كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا طويل المدى من نوع "كروز"
رئيسة مجلس النواب الأميركي قلقة بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي
هجوم بطائرات مسيرة على موقع أمريكي قرب مطار أربيل
معلومات خاصة: هجوم أربيل استهدف محطة أمنية تابعة للموساد الاسرائيلي قرب المطار
بيدرسن يصف محادثاته مع وزير الخارجية فيصل المقداد بـ"الناجحة جداً"
الظواهري: الواجب في هذه المرحلة هو إنهاك العدو اقتصادياً وعسكريا
الجهاد الإسلامي في ذكرى تحرير غزة: استُلهم من انتصار المقاومة اللبنانية عام 2000
مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة
طائرة ايران تسقط هونغ كونغ بمستهل بطولة آسيا
تحقيقات الاحتلال تقول إن الأسرى الأربعة لا يعرفون مكان الاثنين الباقين
عودة النازحين مع استعادة وتأمين مديرية رحبة من مسلحي قوى التحالف السعودي
الفصائل تدعو لإعادة صياغة البرنامج الوطني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على المقاومة
محكمة الاحتلال في الناصرة تمدد اعتقال الأسرى الأربعة 9 أيام
الأفغان يؤكدون فشل الولايات المتحدة بعد 20 عاما على هجمات نيويورك
الحية في ذكرى تحرير غزة: ذكرى بطولة وتضحية أكدت أن المقاومة تنتصر
ضحايا جراء حادث "مقطورة" و"ميكروباص" بجسر السويس شرقي القاهرة
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران