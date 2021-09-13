الظواهري: الواجب في هذه المرحلة هو إنهاك العدو اقتصادياً وعسكريا

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إلى الوقوف في وجه كل من يتنازل عن شبر من فلسطين.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له، بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات 11 ايلول / سبتمبر، بعنوان "صهاينة العرب، من فيصل لبن زايد"، رأى أن التحالف الصهيوني مع الغرب، يهدف إلى حصر "الجهاد" في المكان الذي يريدونه، ودعا إلى كسر هذا الأمر، وضرب الصهاينة في كل مكان.

وشدد الظواهري على أن الكيان الصهيوني هو قلعة غربية مدججة بالسلاح، ومغروزة في قلب العام الإسلامي، وأكد على وجوب خوض المعركة على جبهات متعددة.

ودعا الظواهري إلى انهاك الدول الغربية في كل مكان، وقال إن "إنهاكَ العدوِ المدججِ بأحدثِ التقنياتِ لا يتطلبُ إمكاناتٍ ضخمةٍ، بل يمكنُ استنزافُه بأفكارٍ مبتكرةٍ ووسائلَ بسيطةٍ ومعركةٍ ميدانُها كلُ الدنيا"، وأوضح أن انهاك العدو هو واجب المرحلة، حتى يئنَ من نزيفِه الاقتصاديِ والعسكريِ.

وأشاد الظواهري بالهجوم الذي استهدف قاعدة روسية قرب بلدة تل السمن شمال الرقة، في الأول من كانون الثاني العام الحالي، وقال "وهنا تأتي أهميةُ المعاركِ خارجَ الميدانِ، الذي يتوقعُه العدوُ، وتأتي أهميةُ العملياتُ في أراضيِ العدوِ، وخلفَ خطوطِ العدوِ. ومن أبرزِ الأمثلةِ على ذلك عمليةُ (تلُ السمنِ) المباركةُ"، وأضاف "تلك العمليةُ الموفقةُ، التي ضربتْ مثلًا على كسرِ حصارِ العدوِ العسكريِ".

وتبنى تنظيم حراس الدين هذه العملية، وأشار إلى أنها بدأت بمفخخة ضربت مدخل القاعدة، ثم دارت اشتباكات استمرت فترة قصيرة بعد الانفجار، وتعد هذه العملية هي الأولى للتنظيم خارج ادلب.