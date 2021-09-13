محكمة الاحتلال في الناصرة تمدد اعتقال الأسرى الأربعة 9 أيام

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في الناصرة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة، المعاد القبض عليهم، حتى 19 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

موقع تابناك الإخباري_وتراجعت السلطات الإسرائيلية عن نقل الأسير زكريا زبيدي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق، أن مصلحة السجون ستقوم بنقل زبيدي للعلاج في مستشفى "رمبام" في حيفا.

وردا على توجهات وسائل الإعلام، قال المتحدث باسم مستشفى "رمبام" أن "زكريا زبيدي لم ينقل إلى رمبام، وتم إلغاء زيارته"، دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات وأسباب إلغاء نقل زبيدي إلى مستشفى "رمبام".

وكان من المفروض أن ينقل زبيدي للعلاج عقب الجروح التي أصيب بها جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية عليه خلال اعتقاله، أمس السبت، قرب بلدة الشبلي في مرج ابن عامر.

وشوهد أن حراس السجون أحاطوا بالزبيدي بسبب تعرضه للاعتداء خلال اعتقاله ولمنع تصويره رغم أنه كان مقيد اليدين والقدمين.

ووصل الأسرى إلى المحكمة وسط هتافات تطالب بالحرية لهم من جانب أهالي من مدينة الناصرة كانوا خارج مبنى المحكمة.

ونظمت مجموعات شبابية وقفة تضامنية أمام محكمة الناصرة للتضامن مع الأسرى أثناء نقلهم من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى مقر المحكمة.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات مثل "حرية حرية" و"يا أبطال الحرية" و"يا زكريا يابطل".

ونجح ستة من الأسرى، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في الفرار من سجن "جلبوع" شديد الحراسة شمال كيان الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين الماضي.

واستخدم الأسرى نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأطلق فلسطينيون اسم "نفق الحرية" على النفق الذي حفره الاسرى الستة للفرار من السجن.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال أربعة من الأسرى مساء الجمعة وفجر السبت.