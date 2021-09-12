سعيد: أحترم الدستور لكن يمكن إجراء تعديلات على نصه

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تشكيل الحكومة سيكون قريبًا، وأكد احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضًا إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقًا لتطلعات الشعب.

موقع تابناك الإخباري_وفي تصريحات صحفية خلال جولة له في شارع الحبيب بورقيبة، مساء أمس السبت، تعهد سعيد، بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن مؤكدًا أنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه.

وقال سعيد إنه يعمل في إطار الشرعية الدستورية، وشدد، على احترامه للدستور والقانون، منتقدًا من لم ينفذوا ما تعهدوا به أمام الشعب.

وانتقد سعيد من "يتحدثون عن انقلاب وخروج عن الدستور"، قائلًا: "بالعكس، احترمنا القانون والأخلاق وكل القيم، وللأسف من تم الاتفاق معهم نكثوا العهود".

وأوضح الرئيس التونسي أنه يقوم مع فريقه بالعمل في إطار الشرعية، محذرا من "يسربون الشائعات"، قائلًا إن من يقومون بهذا التصرف لديهم "خيال مريض، وأناس في قلوبهم مرض. يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها".

وأضاف: "سنبقى نحترم الشرعية الدستورية.. لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها"، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة تقود البلاد في المرحلة المقبلة.