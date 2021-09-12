النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۱مشاهدات
‍ پ
خلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة..

سعيد: أحترم الدستور لكن يمكن إجراء تعديلات على نصه

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تشكيل الحكومة سيكون قريبًا، وأكد احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضًا إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقًا لتطلعات الشعب.
رمز الخبر: ۵۷۰۰۸
تأريخ النشر: 12 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي تصريحات صحفية خلال جولة له في شارع الحبيب بورقيبة، مساء أمس السبت، تعهد سعيد، بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن مؤكدًا أنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه.

وقال سعيد إنه يعمل في إطار الشرعية الدستورية، وشدد، على احترامه للدستور والقانون، منتقدًا من لم ينفذوا ما تعهدوا به أمام الشعب.

وانتقد سعيد من "يتحدثون عن انقلاب وخروج عن الدستور"، قائلًا: "بالعكس، احترمنا القانون والأخلاق وكل القيم، وللأسف من تم الاتفاق معهم نكثوا العهود".

وأوضح الرئيس التونسي أنه يقوم مع فريقه بالعمل في إطار الشرعية، محذرا من "يسربون الشائعات"، قائلًا إن من يقومون بهذا التصرف لديهم "خيال مريض، وأناس في قلوبهم مرض. يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها".

وأضاف: "سنبقى نحترم الشرعية الدستورية.. لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها"، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة تقود البلاد في المرحلة المقبلة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جيش الاحتلال يطلق النار في الهواء ترهيبًا لسيدة تجمع النباتات والأخيرة ترفض المغادرة
اندحار الاحتلال جعل غزة مكاناً نشطاً لتقوم المقاومة بدروها
سعيد: أحترم الدستور لكن يمكن إجراء تعديلات على نصه
طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مواقع في غزة
تسجيل 28591 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند
الحية في ذكرى تحرير غزة: ذكرى بطولة وتضحية أكدت أن المقاومة تنتصر
نيويورك تحيي الذكرى الـ20 لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر
الجبهة الشعبية في ذكرى تحرير غزة: العدو الإسرائيلي لايزال يعيش مأساة الهزيمة
ضحايا جراء حادث "مقطورة" و"ميكروباص" بجسر السويس شرقي القاهرة
الفصائل تدعو لإعادة صياغة البرنامج الوطني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على المقاومة
طائرة ايران تسقط هونغ كونغ بمستهل بطولة آسيا
تقرير بريطاني: تكاليف حروب أميركا في العراق وافغانستان فاقت 5 تريليونات دولار
وزير التجارة الايراني: مضاعفة الصادرات غير النفطية لدول الجوار من اهم اولوياتنا
السيد "حسن نصرالله" سيلقي كلمة مساء الاثنين
جونسون: هجمات 11 سبتمبر لم تزعزع الإيمان بالحرية والديمقراطية
أزمة أفغانستان ومواقف أوروبا
هجوم بطائرات مسيرة على موقع أمريكي قرب مطار أربيل
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 11-09-2021
بيدرسن يصف محادثاته مع وزير الخارجية فيصل المقداد بـ"الناجحة جداً"
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل زكريا الزبيدي ومحمد العارضة قرب جبل الطور
عودة الآلاف من أهالي حي درعا البلد إلى منازلهم
تنديدا باعادة اعتقال الاسيرين؛ مسيرات حاشدة تخرج في غزة و الضفة
تطورات أفغانستان، وأهمیة تقارب واصطفاف دول الجوار
مصادر خبرية : رئيس الوزراء العراقي يزور طهران يوم الأحد
الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
الجهاد الاسلامي: المقاومة لن تتردد في الرد على أي مساس بالاسيرين عارضة وقادري
اطلاق صاروخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
محادثات هاتفية بين أمير عبداللهيان ووزيرة خارجية هولندا
البطش: إذا مسّ الاحتلال بالمحررين الستة فسيدفع الثمن
قائد الثورة الاسلامية: الجيش يتواجد في الساحة ومستعد للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية