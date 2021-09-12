طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مواقع في غزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيها وبممتلكات المواطنين.

موقع تابناك الإخباري_وأفاد شهود عيان بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة، دون وقوع إصابات.

وأضافوا أن طائرات حربية "إف 16" قصفت بستة صواريخ موقعاً على الطريق الساحلي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ودمرته واشتعلت النيران فيه، وألحقت دماراً بممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

وأغارت طائرات الاحتلال على موقع غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب به وكذلك بممتلكات المواطنين المجاورة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف فجر أمس، موقعين وأرضاً زراعية جنوب ووسط القطاع.