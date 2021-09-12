جونسون: هجمات 11 سبتمبر لم تزعزع الإيمان بالحرية والديمقراطية

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن منفذي هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة لم يتمكنوا من "زعزعة الإيمان بالحرية والديمقراطية".

موقع تابناك الإخباري_قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن "الارهاب فشل في زعزعة إيماننا بقيم الحرية والديمقراطية" بعد الهجمات المروعة على نيويورك قبل عشرين عامًا.

وأضاف جونسون في مقطع مصور نشرته رئاسة الوزراء البريطانية بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، امس السبت، إن "اجتماعنا اليوم لتذكر ضحايا الاعتداءات يظهر بما لا يدع مجالاً للشك بأن الإرهابيين فشلوا في إحداث شرخ بين الدول الغربية كما فشلوا في دفعنا إلى التخلي عن قيمنا أو العيش في خوف دائم".

وأشار إلى أن "الأحداث الأخيرة في افغانستان ستعزز تصميمنا على تذكر من فقدناهم في الاعتداءات وعلى التمسك أيضا بإيماننا بقيم الحرية والديمقراطية" مضيفا أن هذه القيم "ستنتصر دائمًا على كل عدو".

وتابع قائلاً: "لم ينجحوا في تقسيم دولنا وفي جعلنا نتخلى عن قيمنا أو جعلنا نعيش في خوف دائم..واقع أننا نجتمع اليوم - في الألم ولكن أيضا في الإيمان والتصميم - يظهر فشل الإرهاب وقوة الروابط التي توحدنا".

تجدر الإشارة إلى أن 67 بريطانيًا كانوا قد لقوا مصرعهم في هجمات 11 سبتمبر.