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الإمام الخامنئي:

الجيش الإيراني يتواجد اليوم في الساحة ومستعد للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية

وأعرب قائد الثورة عن شكره لقائد وافراد الدورية البحرية الـ 75 على انجاز هذه المهمة البحرية.
رمز الخبر: ۵۶۹۸۸
تأريخ النشر: 12 September 2021

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم السبت، أن الجيش الإيراني يتواجد اليوم في الساحة ومستعد للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية.

وهنأ قائد الثورة الاسلامية بالعودة المقتدرة والمشرفة للمجموعة الـ 75 التابعة للاسطول البحري للجيش الايراني بعد اداء مهامها في المحيط الأطلسي والتي تم تنفيذها لأول مرة في تاريخ الملاحة البحرية في البلاد.

واضاف: يتواجد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم على الساحة بكوادره الواعية والغيارى والدؤوبة، وعلى استعداد للجهاد من أجل الأهداف السامية للثورة الإسلامية المجيدة، حافظوا على هذه القدرات والارتقاء بها.

وأعرب قائد الثورة عن شكره لقائد وافراد الدورية البحرية الـ 75 على انجاز هذه المهمة البحرية.

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