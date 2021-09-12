انتهاء وقف اطلاق النار بين طالبان وقوات احمد مسعود

نظرا لانتهاء عملية وقف إطلاق النار غير الرسمية بين طالبان وقوات أحمد مسعود في بنجشير في الساعة الواحدة ظهر اليوم ، كان من المتوقع اندلاع الاشتباكات في أجزاء من هذه المنطقة.

توجه مراسلو وكالة تسنيم الدولية للانباء بعد ثلاث ساعات من انتهاء عملية وقف اطلاق النار غير الرسمية بين طالبان وقوات أحمد مسعود نحو مدينة بنجشير و قاموا بالاستقرار في ضواحي ملعب المشير فهيم.

وتوجه مراسلو وكالة تسنيم الدولية للانباء بعد ثلاث ساعات من انتهاء عملية وقف اطلاق النار غير الرسمية في بنجشير وقاموا بالاستقرار في ضواحي ملعب الجنرال فهيم بين طالبان وقوات أحمد مسعود نحو مدينة بنجشير و قاموا بالاستقرار في ضواحي ملعب المشير فهيم ، حيث توجد فيها ثلاثة طائرات هليكوبتر وبعض المعدات العسكرية الثقيلة لطالبان.

وقدحاول مراسلو تسنيم اليوم السبت ( 11 سبتمبر/ ايلول ) دخول ولاية بنجشير للمرة الثانية و ارسال تقرير عن الوضع في المنطقة.

نظرا لانتهاء عملية وقف إطلاق النار غير الرسمية بين طالبان وقوات أحمد مسعود في بنجشير في الساعة الواحدة ظهر اليوم ، كان من المتوقع اندلاع الاشتباكات في أجزاء من هذه المنطقة.