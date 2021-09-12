الرئيس الإيراني يقيم مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي

واستقبل الرئيس ابراهيم رئيسي رسميا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قصر المؤتمرات في فلنجك بطهران.

اقام الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، منذ قليل، مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

واستقبل الرئيس ابراهيم رئيسي رسميا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قصر المؤتمرات في فلنجك بطهران.

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي كبير إلى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية.

ويرافق الكاظمي في هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، سبعة وزراء من الحكومة العراقية، وسيناقش الجانبان خلالها القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، فضلا عن الاتفاقات بين البلدين.