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الأفغان يؤكدون فشل الولايات المتحدة بعد 20 عاما على هجمات نيويورك

رمز الخبر: ۵۶۹۸۴
تأريخ النشر: 12 September 2021

حفر تاريخ 11 أيلول/سبتمبر في ذاكرة شعب أفغانستان والعالم، في مثل هذا اليوم انهار البرجين التوأمين في الولايات المتحدة، ما شكل ذريعة للحرب الأمريكية الطويلة على أفغانستان.

لكن بعد 20 عاما من الغزو، تجرعت الولايات المتحدة هزيمة مريرة، ويعتقد المراقبون السياسيون أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها في أفغانستان ولم تترك سوى الحرب والدمار والفساد السياسي والأزمات.

وقال القيادي السابق في طالبان سيد أكبر أغا لموقع تابناك : "لقد سعت الولايات المتحدة إلى تحقيق هدفين في أفغانستان: أولاً، السيطرة على آسيا والصين وروسيا من خلال وجودها في أفغانستان، وثانيًا وضع اليد على الموارد الطبيعية الغنية لأفغانستان".

بدوره قال الأستاذ الجامعي عبد اللطيف نظاري إن الولايات المتحدة لم تحقق أيا من أهدافها في أفغانستان.

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