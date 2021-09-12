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شقيق الأسير محمود العارضة يحذر الاحتلال الإسرائيلي من إيذاء شقيقه

رمز الخبر: ۵۶۹۸۳
تأريخ النشر: 12 September 2021

تصريح/تابناك_حذر شقيق الاسير محمود العارضة، كيان الاحتلال الإسرائيلي، من إيذاء شقيقه، الذي اعتقل بعد قرابة الأسبوع من تحرير نفسه برفقة خمسة من رفاقه من سجن الجلبوع شديد الحراسة.

ودعا شقيق الأسير العارضة الدول العربية والإسلامية للتدخل، مع توقعه لجوء الاحتلال إلى إجراءات انتقامية بحق شقيقه في الأسر.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة قرب بلدة الشبلي - أم الغنم في مرج ابن عامر؛ وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري في أطراف الناصرة، ليصبح عدد الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم خلال الساعات الماضية، أربعة من أصل ستة كانوا قد نفذوا عملية الفرار من سجن الجلبوع، فجر الإثنين الماضي.

يذكر أن الأسرى الأربعة تمكنوا برفقة الأسرين مناضل يعقوب نفيعات وأيهم فؤاد كممجي، من الفرار من سجن "الجلبوع" شديد التحصين بالقرب من بيسان، وذلك بعد حفر نفق من زنزانتهم استغرق مدة عام، ليمتد بطول 25 مترا نحو خارج أسوار السجن وعلى بعد أمتار من أحد أبراج المراقبة.

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