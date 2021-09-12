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الجيش واللجان الشعبية يسيطران على مديريتي ماهلية والرحبة بمأرب

في جولة على مناطق الصدارة ونجد المجمعة وصولاً إلى منطقة علفا أخر مناطق مديرية رحبة باتجاة مديرية الجوبة، أكدا مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية افشال كل محاولات مسلحي التحالف السعودي التسلل إلى تلك المناطق.
رمز الخبر: ۵۶۹۸۱
تأريخ النشر: 12 September 2021

في جولة على مناطق الصدارة ونجد المجمعة وصولاً إلى منطقة علفا أخر مناطق مديرية رحبة باتجاة مديرية الجوبة، أكدا مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية افشال كل محاولات مسلحي التحالف السعودي التسلل إلى تلك المناطق.

واعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن تحرير مديريتي ماهلية والرحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين، تم من عدة مسارات وبمشاركة من أبناء مارب، مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية حققت تقدما كبيرا باتجاه مركز المديرية خلال ساعات من بدء العملية.

المصدر: قناة المسيرة

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