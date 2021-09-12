لقاء موسع للعاملين بمكتب الهيئة العامة للزكاة في اب

عقد اليوم السبت، لقاء موسع للعاملين بمكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة إب، بحضور رئيس الهيئة حيث ناقش العديد من القضايا الهامة، أعقبه زيارة لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز دور العاملين في الهيئة، مشدداً، على أهمية استكمال تشكيل اللجان المجتمعية وتحديث بيانات الفقراء والمساكين مسؤولية دينية ولما لها من أهمية بالغة في التخفيف من معاناة المحتاجين.

وعقب اللقاء زار رئيس هيئة الزكاة ومحافظ إب وعدد من المسؤولين مركز الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة واطلعوا على معاناة المرضى التي فاقمها العدوان والحصار.

وتهدف الهيئة العامة للزكاة إلى توسعة أنشطتها وتوفير المتاح والممكن لصرفها في مصارفها الثمانية.

ويسعى القائمون على العمل إلى إيصال الزكاة إلى أكبر قدر ممكن من المستحقين لها عن طريق مشروع تحديث اللجان المجتمعية وبيانات الفقراء والمساكين.

المصدر: قناة المسيرة