تدشين حملة لإعادة أبناء محافظة إب المنضمين لقوى التحالف

دشن اليوم السبت، محافظ إب عبد الواحد صلاح، حملة لإعادة "المغرر بهم في صفوف التحالف" السعودي من أبناء المحافظة.

موقع تابناك الإخباري_وخلال التدشين الذي حضره عضو مجلس النواب محمد الجبري وعضو مجلس الشورى طارق المفتي، أكد محافظ اب أن هذه الحملة التي ستدشن في مختلف المديريات تأتي حرصا على جميع أبناء البلد واللحمة الوطنية.

وشدد صلاح، على ضرورة أن يتم التعاون والتنسيق مع كافة القبائل والشخصيات الإجتماعية ممن معهم مغرر بهم في صفوف التحالف.

وبدورها أوضحت اللجنة الرئاسية برئاسة عبدالله الرازحي وعارف الحسن أن هذه اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى تهدف إلى التعاون والتكامل مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات وتنسيق الجهود مع المجتمع بشخصياته الإجتماعية وقبائله لتسهيل عودة المغرر بهم والتواصل معهم لضمان عودتهم إلى وطنهم وشعبهم.