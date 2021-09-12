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بيدرسن يصف محادثاته مع وزير الخارجية فيصل المقداد بـ"الناجحة جداً"

وصف المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن مباحثاته مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، بأنها "ناجحة جدا".
رمز الخبر: ۵۶۹۶۴
تأريخ النشر: 12 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وصف المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن مباحثاته مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، بأنها "ناجحة جدا".

وقال بيدرسن في تصريحات صحفية أعقبت اللقاء، أمس السبت: "كانت لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأعتقد أنه من المنصف أن أقول إنه خلال هذه المحادثات تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سوريا، وأمضينا بعض الوقت في الحديث عن الوضع الميداني في مختلف المناطق السورية".

وأضاف المبعوث الأممي: "بحثنا في التحديات الاقتصادية والإنسانية المتعلقة بمعيشة السوريين وكيف يمكن لنا تحسين الوضع العام. وطبعًا، ربطنا المحادثات بما قدمته من مقاربة تحت عنوان خطوة مقابل خطوة، وبكل تأكيد اللجنة الدستورية وكيف يمكن أن نحرز تقدمًا".

وأشار "بيدرسن" إلى أنه انطلاقًا من محادثات اليوم والمحادثات التي ستعقد في وقت لاحق، يمكن القول "بأننا متفقون على البنود الأساسية للجولة القادمة للجنة الدستورية".

ووصل بيدرسون إلى العاصمة دمشق مساء الجمعة في زيارة هي الخامسة إلى سوريا منذ توليه منصبه بداية العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

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