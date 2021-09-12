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مسيرة شعبية في رام الله اسنادا للأسرى الذين انتزعوا حريتهم

شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين في مسيرة جماهيرية جابت شوارع مدينة رام الله، مساء اليوم السبت، اسنادا ودعما للأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، قبل أن تتمكن سلطات الاحتلال من اعتقال أربعة منهم.
رمز الخبر: ۵۶۹۶۳
تأريخ النشر: 12 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وردد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية في رام الله، هتافات مساندة للأسرى الستة، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعرضون للقمع والتنكيل خلال الأيام الماضية، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى الستة.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن سلطات الاحتلال أبلغت المحامين بمنع زيارة الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، كما أنه من المعروف حسب التجربة الماضية فإن الاحتلال لا يسمح للمحامين بزيارتهم خلال هذه الفترة، بل إن جنوده يعرضونهم للتعذيب المهدد للحياة.

وأشار إلى أن الأسرى يتعرضون في هذه الأثناء للخطر الشديد، فيما أن المطلوب هو أن يكون هناك حركة شعبية تواكب تطورات الأمور إلى أن توقف "إسرائيل" هجماتها بحق الأسرى.

ودعا فارس إلى ضرورة توفير مظلة حماية للأسرى من خلال الشعب الفلسطيني وكافة مؤسساته الرسمية والشعبية والفصائلية والحزبية.

وكانت إدارة سجون الاحتلال، شرعت بإجراءات قمعية بحق الأسرى منذ أن تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، وطالت الإجراءات القمعية كافة أشكال وتفاصيل الظروف الحياتية للأسرى.

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