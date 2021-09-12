الكاظمي يعلن وضع إجراءات مشددة لمنع تزوير الانتخابات

موقع تابناك الإخباري_وقال الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء: "نعقد الجلسة الاستثنائية هذا اليوم لقرب الانتخابات البرلمانية التي ستجري بموعدها المقرر في 10 تشرين الأول المقبل، وكذلك قرب الزيارة الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)"، مبيناً أن "هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير ،وتم التنسيق لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات".

وأضاف: "ستجري بعد 29 يوماً بالضبط الانتخابات النيابية المبكرة، التي تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق ،وسننجح في إنجاز هذه الانتخابات وتعزيز ثقة الشعب بالمشوار السياسي الذي لا يمكن أن يستمر من دون ذلك". مؤكداً "إنجاز كل متطلبات العملية الانتخابية، ولاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة أممية دولية".

وأشار: "وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب ،وحضرت اليوم في اللجنة الأمنية ،وعملنا أول محاكاة لتنفيذ الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة عبر دوائر الاتصال بقيادات عمليات الشرطة في المحافظات.

وتابع الكاظمي:"شدّدنا على المسؤولين المرشحين من الوزراء والمحافظين وغيرهم، بمنع استخدام موارد الدولة منعاً تاماً، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد وأدعو جميع المرشحين والجهات السياسية الالتزام الكامل بالتنافس الصحي".

وبين الكاظمي: " لأجلنا وأجلكم، ولأجل العراق، نحث على مشاركة فاعلة في الانتخابات المبكرة، فأطفالنا يستحقون مستقبلاً أفضل، وحياة كريمة، وقد حان الوقت لينعموا بوطن خالٍ من الفساد والظلم وبإصرارنا على إتمام العملية الانتخابية، وبدفعنا على مشاركة أكبر للشعب في الاقتراع؛ نضمن محاربة جادة للفساد، والوقوف بوجه المفسدين".

وأكد: "خصصنا 80 ألف تأشیرة للدول الإسلامية للمشاركة في مراسيم الأربعينية، ونوجّه أمانة مجلس الوزراء بالإسراع في إبلاغ القرارات، وعلى وزارة الخارجية إصدار التعليمات لسفاراتنا عاجلاً، وأوجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسهيلها أمام الزائرين الكرام من جميع دول الخارج، مع مراعاة كل التدابير الصحية اللازمة، ونتمنّى السلامة للجميع، وهم يؤدون هذه الزيارة التي ذهب فيها سيد شباب أهل الجنة وأهل بيته دون الدين والإصلاح ومحاربة الفساد".