أبو عبيدة: لا صفقة تبادل جديدة دون الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الأسرى الذين أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم بعد أن حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، على رأس قائمة الحركة للتحرير في أول صفقة تبادل مع الاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن أي صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي ستتضمن الاسرى الأربعة الذين أعاد كيان الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم بعد ان حرروا أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة مساء اليوم السبت إنه "لن تتم أي صفقة تبادل جديدة دون الأسرى الأبطال الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم".

وإذ اكد أبو عبيدة أن "عملية فرار الأسرى أظهرت مجددا هشاشة أمن العدو"، راى أن "اعتقال الأسرى لا يخفي حجم العار الذي لحق بالعدو ومؤسساته".

وتوجه الناطق باسم كتائب القسام إلى الأسرى الأربعة قائلا "نعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريبا ضمن صفقة الأحرار الجديدة".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة قرب بلدة الشبلي - أم الغنم في مرج ابن عامر؛ وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري في أطراف الناصرة، ليصبح عدد الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم خلال الساعات الماضية، أربعة من أصل ستة كانوا قد نفذوا عملية الفرار من سجن الجلبوع، فجر الإثنين الماضي.

يذكر أن الأسرى الأربعة تمكنوا برفقة الأسرين مناضل يعقوب نفيعات وأيهم فؤاد كممجي، من الفرار من سجن "الجلبوع" شديد التحصين بالقرب من بيسان، وذلك بعد حفر نفق من زنزانتهم استغرق مدة عام، ليمتد بطول 25 مترا نحو خارج أسوار السجن وعلى بعد أمتار من أحد أبراج المراقبة.