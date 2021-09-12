مناقشة الجوانب المتصلة بتحديد حرم مطار صعدة وإعادة تأهيله

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض، اليوم السبت، مع وكيل الهيئة العامة للطيران المدني رائد طالب، الجوانب المتصلة بتحديد حرم مطار صعدة وإعادة تأهيله.

موقع تابناك الإخباري_واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي للمحافظة محمد العماد ووكلاء المحافظة ووكيل الهيئة المساعد لقطاع المطارات يحيى الكحلاني، ومدير مطار صعدة زعيم فرحان، تقرير هيئة الطيران حول الخطوات والآليات المتبعة لتحديد حرم المطار وإمكانية إعادة تأهيله.

وأكد المحافظ عوض، أهمية إعادة تشغيل مطار صعدة كمطار مدني تجاري زراعي منوها بجهود الهيئة العامة للطيران المدني في إعداد المخططات والإسقاطات الجوية للمطار.

لافت عوض، إلى أن انه سيتم اتخاذ المعالجات اللازمة لأي إشكاليات في حرم المطار وفقا للقانون.