النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

الصحة الإيرانية: اكثر من 16 الف إصابة و 444 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 16 ألفا و 654 إصابة و 444 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
رمز الخبر: ۵۶۹۴۹
تأريخ النشر: 11 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 16 ألفا و 654 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 275 الفا و 567 إصابة مؤكدة.

واضافت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2704 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج. واوضحت ان 7 آلاف و 347 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 538 ألفا و 419 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار الى تسجيل 444 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 113 الفا و 824 حالة وفاة.

واوضحت الوزارة انه تم لغاية اليوم اجراء 30 مليونا و 123 الفا و 729 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 168 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 209 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 71 مدينة.

وبينت انه تم لغاية اليوم تطعيم 22 مليونا و 149 الفا و 180 شخصا بالجرعة الاولى و 11 مليونا و 777 الفا و 896 شخصا بالجرعة الثانية ليبلغ اجمالي عدد الجرعات 33 مليونا و 927 الفا و 76 جرعة.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ضحايا جراء حادث "مقطورة" و"ميكروباص" بجسر السويس شرقي القاهرة
الفصائل تدعو لإعادة صياغة البرنامج الوطني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على المقاومة
طائرة ايران تسقط هونغ كونغ بمستهل بطولة آسيا
تقرير بريطاني: تكاليف حروب أميركا في العراق وافغانستان فاقت 5 تريليونات دولار
وزير التجارة الايراني: مضاعفة الصادرات غير النفطية لدول الجوار من اهم اولوياتنا
السيد "حسن نصرالله" سيلقي كلمة مساء الاثنين
جونسون: هجمات 11 سبتمبر لم تزعزع الإيمان بالحرية والديمقراطية
افلام ايرانية 10 على قائمة "مهرجان الدين اليوم" بأيطاليا
حركة الجهاد الإسلامي تؤكد على وحدة شعبنا ووحدة أرضه ومصيره حتى التحرير والعودة
ليس في برنامج اجتماع مجلس الحكام اصدار قرار ضد ايران
تحقيقات الاحتلال تقول إن الأسرى الأربعة لا يعرفون مكان الاثنين الباقين
اسلامي: المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت جيدة وبناءة
أبو عبيدة: أي صفقة لن تتم إلا بتحرير أبطال نفق الحرية
الجيش الإيراني يتواجد اليوم في الساحة ومستعد للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية
انتهاء وقف اطلاق النار بين طالبان وقوات احمد مسعود