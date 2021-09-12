النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

هجوم يمني مفاجئ على مواقع الجيش السعودي أمام منفذ الطوال غربي حرض

نفذ مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية "إغارة مباغتة" على مواقع الجيش السعودي أمام منفذ الطوال غربي حرض، تكبد فيها مسلحو الجيش السعودي خسائر فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، بحسب مصدر عسكري يمني.
رمز الخبر: ۵۶۹۴۷
تأريخ النشر: 11 September 2021

وقال المصدر العسكري إنه "بعد استطلاع مقاتلي الجيش واللجان مواقع المسلحين امام منفذ الطوال غربي حرض، كان التحرك لتنفيذ عملية اغارة خاطفة، حيث تسللت سرية من المجاهدين الى قرب مواقع وثكنات العدو لتباغتهم من نقطة الصفر".

وبحسب مشاهد الاعلام الحربي فقد انسحبت آليات الجيش السعودي أمام نيران المقاتلين اليمنيين.

وأظهرت المشاهد تقدم مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية، ووصولهم إلى متارس مسلحي الجيش السعودي وتكبيدهم خسائر، كما افاد الاعلام الحربي ان العملية استمرت لساعتين ونصف موقعة في المسلحين العديد من القتلى والجرحى.

المصدر:الإعلام الحربي

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ضحايا جراء حادث "مقطورة" و"ميكروباص" بجسر السويس شرقي القاهرة
الفصائل تدعو لإعادة صياغة البرنامج الوطني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على المقاومة
طائرة ايران تسقط هونغ كونغ بمستهل بطولة آسيا
تقرير بريطاني: تكاليف حروب أميركا في العراق وافغانستان فاقت 5 تريليونات دولار
وزير التجارة الايراني: مضاعفة الصادرات غير النفطية لدول الجوار من اهم اولوياتنا
السيد "حسن نصرالله" سيلقي كلمة مساء الاثنين
جونسون: هجمات 11 سبتمبر لم تزعزع الإيمان بالحرية والديمقراطية
افلام ايرانية 10 على قائمة "مهرجان الدين اليوم" بأيطاليا
حركة الجهاد الإسلامي تؤكد على وحدة شعبنا ووحدة أرضه ومصيره حتى التحرير والعودة
ليس في برنامج اجتماع مجلس الحكام اصدار قرار ضد ايران
تحقيقات الاحتلال تقول إن الأسرى الأربعة لا يعرفون مكان الاثنين الباقين
اسلامي: المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت جيدة وبناءة
أبو عبيدة: أي صفقة لن تتم إلا بتحرير أبطال نفق الحرية
الجيش الإيراني يتواجد اليوم في الساحة ومستعد للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية
انتهاء وقف اطلاق النار بين طالبان وقوات احمد مسعود