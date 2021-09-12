هجوم يمني مفاجئ على مواقع الجيش السعودي أمام منفذ الطوال غربي حرض

نفذ مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية "إغارة مباغتة" على مواقع الجيش السعودي أمام منفذ الطوال غربي حرض، تكبد فيها مسلحو الجيش السعودي خسائر فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، بحسب مصدر عسكري يمني.

وقال المصدر العسكري إنه "بعد استطلاع مقاتلي الجيش واللجان مواقع المسلحين امام منفذ الطوال غربي حرض، كان التحرك لتنفيذ عملية اغارة خاطفة، حيث تسللت سرية من المجاهدين الى قرب مواقع وثكنات العدو لتباغتهم من نقطة الصفر".

وبحسب مشاهد الاعلام الحربي فقد انسحبت آليات الجيش السعودي أمام نيران المقاتلين اليمنيين.

وأظهرت المشاهد تقدم مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية، ووصولهم إلى متارس مسلحي الجيش السعودي وتكبيدهم خسائر، كما افاد الاعلام الحربي ان العملية استمرت لساعتين ونصف موقعة في المسلحين العديد من القتلى والجرحى.

المصدر:الإعلام الحربي