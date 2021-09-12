حماس: اعادة اعتقال عدد من الاسرى هي جولة من الصراع الممتد مع الاحتلال

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم ان "الأسرى الأبطال الستة صنعوا تاريخ للمقاومة وتاريخ للشعب الفلسطيني وانتصروا في معركة نفق الحرية".

وفي تصريح لموقع تابناك للاخبار اليوم السبت، اضاف برهوم: ان اعادة اعتقال عدد منهم هي جولة من جولات الصراع الممتد والمستمر والطويل مع الاحتلال الإسرائيلي الذي سوف يشعل انتفاضة جديدة وثورة جديدة ممتدة من غزة حتى الضفة حتى القدس حتى داخل فلسطين المحتلة ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي

واكمل متحدث حماس قائلا: لن يكسروا ارادة الأسرى ولن يكسروا ارادة الشعب الفلسطيني المنتفض والثائر في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة قرب بلدة الشبلي - أم الغنم في مرج ابن عامر؛ وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري في أطراف الناصرة، ليصبح عدد الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم خلال الساعات الماضية، أربعة من أصل ستة كانوا قد نفذوا عملية الفرار من سجن الجلبوع، فجر الإثنين الماضي.