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وزير الخارجية والمبعوث الدولي غير بيدرسن يبحثان تفاصيل عقد جولة سادسة من المباحثات في جنيف

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقائه المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، ترتيبات وتفاصيل عقد جولة سادسة من المباحثات في جنيف.
رمز الخبر: ۵۶۹۴۳
تأريخ النشر: 11 September 2021

موقع تابناك الإخباري_استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقر وزارة الخارجية بدمشق المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية بشار الجعفري ومعاون وزير الخارجية أيمن سوسان اضافة الى الوفد المرافق لبيدرسن.

وتأتي زيارة بيدرسن إلى سوريا للبحث في ترتيبات وتفاصيل عقد جولة سادسة من المباحثات في جنيف.

وبحث الجانبان اخر التطورات حول مكافحة الارهابيين في سوريا، والتدخل التركي في شؤون البلاد، اضافة الى التطورات الاقليمية.

وكانت آخر زيارة لبيدرسن إلى سوريا في 22 شباط فبراير، حيث التقى المقداد بعد انعقاد الجولة الخامسة للجنة مناقشة الدستور في مقر الامم المتحدة بجنيف والتي لم تحقق أي تقدم يذكر.

وكانت لجنة مناقشة الدستور اختتمت جولة خامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف في 29 من كانون الثاني يناير، وهي الجولة التي انتهت كسابقاتها دون إحراز تقدم يذكر.

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