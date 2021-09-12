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باخرتا وقود تنتظرا الإذن لدخول البلاد فيما تستمر طوابير السيارات أمام محطات البنزين

تستمر طوابير السيارات امام محطات البنزين، فيما أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أن هناك باخرتين في المياه الاقليمية تنتظران الاعتمادات المطلوبة.
رمز الخبر: ۵۶۹۴۲
تأريخ النشر: 11 September 2021

وتختنق الطرقات ومحطات البنزين بالسيارات قبل أن تستفيق ذات صباح على بنزين رفع عنه الدعم كليا.

واقع مرير يتجرع كأسه المواطن يومياً منذ ساعات الفجر الاولى، هنا سيارات ركنت منذ الامس عند احدى المحطات في العاصمة بيروت بعضها ترك من قبل اصحابها، لكن اشكالا وقع داخلها حرم هؤلاء نعمة التعبئة.

نقيب اصحاب مستوردي النفط في لبنان جورح فياض أكد ان المخزون المتبقي من البنزين يكفي فقط لايام قليلة ما لم يفتح مصرف لبنان الاعتمادات المطلوبة، مشيرا الى ان باخرتين محملتين بالمحروقات تنتظر فتح الاعتمادات لها وربما هناك باخرة ثالثة على الطريق.

وأوضح فياض أن عدم فتح الاعتماد هو مؤشر ضمني على رفع الدعم عن مادة المحروقات داعيا المسوؤلين للبت بالموضوع إما رفعا للدعم أو مواصلته.

المصدر: قناة المنار

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