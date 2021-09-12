الانتخابات المقبلة قادرة على تحقيق الإصلاح وتجاوز المشاكل في العملية السياسية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت، أن الانتخابات المقبلة قادرة على تحقيق الإصلاح.

موقع تابناك الإخباري_وقال صالح خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة نقلها بيان لمكتبه الإعلامي إن "الانتخابات المقبلة يجب أن تكون بوابة لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق الإصلاح وتجاوز المشاكل في العملية السياسية، ومنها الفساد ونهب الثروات، وتعطيل المشاريع والنقص في الخدمات".

ولفت الى أن "العالم بأرفع سلطاته وحكوماته ومؤسساته الدولية يتطلع للانتخابات المقبلة باهتمام ،ويجب تعزيز بيئة انتخابية ملائمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم وضمان احترام حريتهم في اختيار مرشحيهم من دون قيمومة أو تدخل أو انتقاص".

وأضاف أن "العملية السياسية في العراق ومنظومة الحكم بحاجة الى إصلاح بنيوي، والطريق الى ذلك هو الاحتكام الى صناديق الاقتراع والارتقاء بمستوى أدائنا السياسي ،وأن موقع العراق إقليمياً ودولياً الآن هو غير الموقع الذي كان عليه قبل سنوات، ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كان مؤشراً لمحورية العراق وأهميته، والتأكيد على سيادة العراق وحمايتها".

ونوه الى أن "القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة قادرة على مكافحة بقايا الفلول الإرهابية".

وذكر صالح أن "أمامنا تحدياً اجتماعياً وتشريعياً كبيراً بضرورة إنصاف المرأة وتأمين حقوقها الكاملة، وأن ما تعرّضت له المرأة في البلد على مر عقود من التمييز والتعنيف وكان آخرها الجريمة التاريخية التي لحقت بالأيزيديات والتركمانيات الشيعة والنساء من المكونات الأخرى إلا تذكير بحجم التحدي أمامنا".



