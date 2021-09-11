الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 11-09-2021

▪︎أولاً: أحداث

- اعلام عبري: هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع قرب بيسان عبر حفر نفق، وهو من اشد السجون حراسة.

-القناة 13: اعتقال 4 من الاسرى الستة المتحررين من سجن جلبوع في عمليتين منفصلتين.

-اعلام عبري: القبة الحديدية اعترضت صاروخًا في أجواء أشكول أطلق من غزة، بعد القاء القبض على اسيرين فارين.

- موقع 0404: انفجار داخل فندق في إيلات جنوب البلاد، ولم تقع إصابات في المكان.

- القناة 20: وفاة 127 إسرائيليًا بفيروس كورونا في إسرائيل خلال 5 أيام فقط.

- يديعوت: الجيش يهاجم أهدافا داخل القطاع رداً على إطلاق بالونات حارقة من غزة على المستوطنات.

-اعلام عبري: ثغرة سايبر في جامعة بار إيلان أدت لتسرب معلومات إلى الشبكة تضمنت تفاصيل شخصية عن أساتذة هم رجال استخبارات وضباط جيش وشرطة.

-اعلام العدو: 572 يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى بمناسبة حلول رأس السنة العبرية.

-اعلام عبري: عملية طعن شرطي صهيوني قرب باب العامود في القدس ووفاته بعد نقله الى المستشفى.

-يديعوت: إطلاق نار على منزل الضابط الكبير في الشرطة جمال حركوش مسؤول وحدة الشرطة الخاصة "سيف".

-معاريف: عدد سكان إسرائيل عشية رأس السنة العبرية يبلغ نحو 9.4 مليون نسمة بارتفاع 150.000 قياساً بالسنة العبرية الفائتة. وأن عدد اليهود في العالم يبلغ نحو 15.2 مليوناً في مقابل 15.1 مليوناً في السنة الماضية.

-موشيه كوهين: ارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل إلى 8.1%

▪︎ثانيًا: مواقف وآراء

- وزير الأمن الداخلي: التخطيط لهروب الأسرى من سجن جلبوع كان دقيقا ونشتبه بتلقيهم مساعدة من الخارج.

-موقع والاه: بحسب سلوك القوات على الأرض (بعد عملية فرار الاسرى)، يبدو أن أجهزة الأمن حتى الآن لم تستوعب حجم الخرق الذي جرى.

-كوخافي: عندما تقرر القيادة السياسية أن الوقت قد حان للعمل ضد إيران، سيكون لدينا مجموعة متنوعة من الخطط.

- مدير معتقل جلبوع السابق: إنها حرب أدمغة وهذه المرة كان عقل الأسرى مبدعاً أكثر بكثير من السجانين.

-رئيس شعبة إيران الاستراتيجية في الجيش: مهاجمة مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة في لبنان يعني أنه قرار حرب.

- مراسل يديعوت اليؤور ليفي تعقيبًا على خسارة منتخب إسرائيل 0 - 5 أمام الدنمارك: "لو انتهت النتيجة 0 - 6 لوزّعوا بقلاوة في جنين.

▪︎ثالثًا: إجراءات

-القناة 12: مؤسسة الجيش خططت لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في غزة قبل حادثة الفرار من سجن جلبوع.

-هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة العليا تأجيل اتخاذ القرار بشأن إخلاء أهالي قرية خان الأحمر لمدة ستة أشهر

-إذاعة الجيش: صدر أمر بحظر نشر أي معلومات تتعلق بالملف 634463/21 الخاص بالتحقيق في حادثة هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع.

-يديعوت: في أعقاب الصدامات التي شهدتها السجون: ألغت "إسرائيل" جميع زيارات الأسرى حتى نهاية سبتمبر.

-معاريف: في ظل التوتر الامني: تم فرض حظر تجول على الجنود الذين يخدمون في فرقة الضفة الغربية.

-اعلام عبري: يستعد المستوطنون وبحماية الجيش العدو لاقتحام مدينة نابلس والدخول الى منطقة قبر يوسف يوم الاثنين القادم.

إعداد:تابناك