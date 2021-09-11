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مناورات عسكرية روسية بيلاروسية وبولندا تحذر من "استفزازات"

أطلقت روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية ضخمة أمس فيما حذّرت بولندا من "استفزازات" محتملة في ظل ارتفاع منسوب التوتر عند حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.
رمز الخبر: ۵۶۹۳۵
تأريخ النشر: 11 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أطلقت روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية ضخمة أمس الجمعة، فيما حذّرت بولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي من "استفزازات" محتملة في ظل ارتفاع منسوب التوتر عند حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

وأكدت موسكو أن 200 ألف عنصر شاركوا في تدريبات "زاباد-2021"، التي تعد بين الأكبر في تاريخ البلاد، وتجري في بيلاروس وغرب روسيا وبحر البلطيق.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلات مصوّرة تظهر السفن الحربية الروسية تطلق النيران وطائرات عسكرية تحلّق ضمن تشكيلة الدبابات أثناء تقدّمها في تضاريس وعرة.

وأفادت روسيا أن 80 طائرة ومروحية و290 دبابة و15 سفينة وعددا من أنظمة إطلاق الصواريخ تشارك في المناورات.

وجرت مراسم إطلاق التدريبات رسميا الخميس لكنها انطلقت بشكل كامل الجمعة.

وعشية المناورات، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها "ليست موجّهة ضد أحد".

بدوره، لفت الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الذي التقى بوتين الخميس، إلى أن البلدين "لا يقومان بأمر لا يفعله خصومنا".


         

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