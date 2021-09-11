الخطة الخاصة بتأمين انتخابات تشرين جاهزة وسيحضر 200 مراقب دولي

أعلنت العمليات المشتركة في العراق ان الخطة الامنية الخاصة بتأمين الانتخابات المقبلة جاهزة مضيفة ان هناك اكثر من 200 مراقب دولي سيشرفون على نزاهة الانتخابات.

موقع تابناك الإخباري_واوضحت العمليات المشتركة انها باشرت بملاحقة المعتدين على صور المرشحين، فيما أكدت إكتمال الخطط الخاصة بتأمين بالانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد موافقة مجلس الوزراء في 19 كانون الأول/ يناير على تأجيلها بناء على طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ"استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة العليا لحماية الانتخابات إجتماعا مع القيادات الأمنية في اربيل لدراسة تأمين المراكز الانتخابية وتحديداً للنازحين إلى الإقليم حيث بحثت خطة تأمين الانتخابات والوقوف على الاستعدادات والإجراءات الأمنية.

وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات كريم التميمي، أن الاجتماع في اربيل ركز على قضية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات التي تسهم في إنجاح الانتخابات في جميع محافظات البلاد وتم استعراض كل النقاط الخاصة بالعملية الانتخابية.

واضاف التميمي، تم التطرق على المناطق ذات الاهتمام المشترك لاسيما بعض المراكز الانتخابية والواقعة ضمن الإقليم لكنها تابعة لمحافظة نينوى.



